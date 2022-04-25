Мировые расходы на оборону достигли рекордных 2 триллионов долларов

Мировые расходы на военный комплекс впервые превысили 2 трлн долл. s выросли за год на 0,7% в 2021 году.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет Стокгольмского международного института по исследованию проблем мира (SIPRI).

Цикл роста военных расходов начался после 2014 года, когда РФ напала на Украину, аннексировала украинский Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Так, в 2021 году страны потратили на свои армии в общей сложности 2,113 трлн долл., что на 0,7% больше, чем в прошлом. После периода снижения военных расходов с 2011 по 2014 год расходы увеличивались 7 лет подряд. Теперь после полномасштабного вторжения РФ в Украину европейские правительства планируют еще больше нарастить оборонные расходы. Рост расходов в мире обусловлен прежде всего высокими издержками в Европе.

Европейские расходы в 2021 году составили 20% мировых расходов, а оборонный бюджет Китая, второй по величине в мире, оценивается в 14%.

Наибольшие расходы по-прежнему осуществляет США – в прошлом году на вооруженные силы израсходовано 801 млрд долл.: за последнее десятилетие военные расходы США составили 39% мировых расходов. При этом, хотя закупки оружия в стране сократились, больше было направлено на военные исследования и разработки. Это свидетельствует о том, что Штаты сосредотачиваются на разработках следующего поколения.

В институте отмечают, что уже есть первые признаки сосредоточения оборонных бюджетов на модернизации систем вооружения. Это ставит страны перед выбором: предпочесть быстрое наращивание вооружения и покупать готовое оборудование у других стран или использовать более долгосрочный подход и увеличить финансирование внутреннего ВПК.