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Энергетики нашли схему подключения Луганской области к электроэнергии

Понедельник, 25 апреля 2022, 12:22 - Cергей Мельник

Энергетики нашли альтернативную схему подключения Луганской области к электроэнергии.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Необходимое для нужд населения городов и сел Луганщины напряжение будет подаваться по другой схеме из мощных электроподстанций, которые остались в работе на территории области", – сказал Гайдай.

В настоящее время идет подача напряжения на эти уцелевшие подстанции.

"Вскоре свет вернется в дома наших жителей. Добраться до повреждений линии электропередачи, заживляющей Кременскую ПС 500 кВ, сейчас невозможно из-за активных боевых действий", – подчеркнул Гайдай.

Как сообщалось, Луганская область осталась без электроэнергии в результате обесточенной подстанции "Кременская" на 500 кВ.

Экономическая правда

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Луганск электроэнергия
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