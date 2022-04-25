Латвия поможет Украине с экспортом зерновых через свои порты – министр

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Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский обсудил возможность экспорта продукции украинских аграриев с помощью латвийских портов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

22-24 апреля Сольский совершил рабочий визит в Латвийскую Республику. В рамках визита он встретился с министром сельского хозяйства Латвии Каспарсом Герхардсом, а также посетил Рижский, Вентспилсский свободные порты и специальную экономическую зону города Лиепая.

Министр ознакомился с портовой и логистической инфраструктурой Латвии и обсудил возможности экспорта продукции украинских аграриев с помощью латвийских портов. В ходе визита Сольский встретился с представителями администраций латвийских портов, операторами зерновых терминалов, а также компаниями-зернотрейдерами Латвии.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс отметил, что Латвия может помочь Украине с экспортом зерновых через латвийские порты. Он также заявил о полной поддержке президентами стран Балтии и Польши предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС и принятии этого решения по ускоренной процедуре.

Экономическая правда