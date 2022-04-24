Тысячи люксовых автомобилей для России застряли в Бельгии

KURT DESPLENTER/BELGA MAG/AFP via Getty Images

Почти 8 тысяч люксовых автомобилей, предназначенных для отправки в Россию, застряли в бельгийском порту Зебрюгге.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Автомобили попали под запрет на роскошь, который не допускает ввозить в страну транспортные средства дороже 50 тысяч евро. В Зебрюгге премиальные авто, включая последние модели Lexus, Cadillac и Mercedes, находятся с начала апреля.

"Скопление авто всего лишь один из примеров "неурядицы" в ключевых европейских портах относительно того, как интерпретировать и соблюдать санкции против России", – пишет издание.

Ограничения затронули целый ряд товаров, среди которых запчасти для самолетов, химикаты, полупроводники и прочее оборудование.

Автомобили, скорее всего, будут продавать на другие рынки, заявили газете в порту. Зебрюгге пока справляется с ситуацией – там могут поместиться до 10 тысяч автомобилей. Всего в порту, по словам сотрудников, для проверки заблокированы больше 1 тысячи контейнеров, которые следовали в Россию. Аналогичная проблема есть и в других экспортных хабах по всей Европе.

Запрет на ввоз любых предметов роскоши вошел в четвертый пакет санкций Евросоюза. Он также включает эмбарго на инвестиции в энергосектор России и отмену режима наибольшего благоприятствования в торговле.

Из-за войны в Украине западные поставщики и логисты разрывают контракты с российскими компаниями, российским самолетам запрещают заходить в воздушное пространство ЕС, автомобилям – пересекать границы так называемых "недружественных" государств, а суда под российским флагом не пускают в международные морские порты.