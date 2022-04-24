Предельная цена дизельного топлива увеличена на 1 гривню

Министерство экономики обнародовало среднюю стоимость бензина в размере 29,55 грн/литр и дизтоплива – 33,66 грн/литр, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на конец апреля.

Об этом говорится в данных Минэкономики.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 34,1 грн/литр, на дизтопливо – 38,66 грн/литр.

По сравнению с серединой апреля средняя цена на бензин увеличена на 0,23 грн/литр, ДТ – на 1,01 грн/литр.

Обнародование министерством средних цен 1 литра ДТ и бензина происходит трижды в месяц.

Экономическая правда