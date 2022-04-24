Крупнейший в мире производитель пальмового масла Индонезия запрещает экспорт: причина
Крупнейший в мире производитель и экспортер пальмового масла Индонезия запрещает весь экспорт масла с 28 апреля из-за локального дефицита.
Об этом пишет Bloomberg.
Прекращение поставок начнется с 28 апреля и будет продолжаться, пока правительство не сочтет, что дефицит преодолен, сказал президент страны Джоко Видодо.
Предыдущий запрет на экспорт этого продукта из страны был введен в конце января и снят в марте. Введение запрета привело к скачку цен на пальмовое масло к рекордным максимумам.
"Этот шаг Индонезии ужесточает протекционизм стран-производителей сельскохозяйственных культур по всему миру после того, как в Украине вспыхнула война.
Правительства пытаются обеспечить свои страны продовольствием в условиях роста цен. Аргентина, еще один крупный поставщик растительного масла, повысила экспортные налоги на соевое масло. ООН призвала страны оставлять торговлю открытой, заявляя, что эти шаги только приведут к дальнейшему росту мировых цен", - пишет агентство.
Дефицит пищевого масла всколыхнул Индонезию, что привело к уличным протестам из-за высоких цен на продукты питания и задержания торгового чиновника по делу о коррупции.
"Правительство ввело субсидии и ввело полицейский надзор, чтобы обеспечить доставку продуктов по всей стране", - пишет Bloomberg.
Экономическая правда
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