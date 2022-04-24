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Испанский оператор ГТС Enagas направил Украине оборудование для ремонта сети

Воскресенье, 24 апреля 2022, 13:30 - Алексей Павлыш

Испанский оператор ГТС Enagas направил в Украину оборудование и материалы, необходимые для возобновления работы газотранспортной сети.

Об этом сообщил в Telegram Оператор ГТС Украины.

"Из Испании в Украину уже поступили аварийные муфты разных диаметров, позволяющие ликвидировать утечки на магистральных газопроводах; компактные мобильные компрессоры – для работы пневматического оборудования во время ремонтных работ; специальное переносное осветительное оборудование для работ в темное время суток.

Кроме того, наши испанские коллеги направили специалистам ОГТСУ комплект оборудования (включая запчасти и расходные материалы) для плазменной резки и сварки труб, которая будет использоваться в процессе восстановления целостности трубопроводов", - говорится в сообщении.

Также оператор Enagas направил сварочные электроды и сварочные маски, центраторы, ряд электрического оборудования, кабельные удлинители, соединители.

"Оператор ГТС Украины благодарен оператору Enagas за помощь", – добавили в компании.

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Украина Испания ГТС газ
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