Испанский оператор ГТС Enagas направил Украине оборудование для ремонта сети
Испанский оператор ГТС Enagas направил в Украину оборудование и материалы, необходимые для возобновления работы газотранспортной сети.
Об этом сообщил в Telegram Оператор ГТС Украины.
"Из Испании в Украину уже поступили аварийные муфты разных диаметров, позволяющие ликвидировать утечки на магистральных газопроводах; компактные мобильные компрессоры – для работы пневматического оборудования во время ремонтных работ; специальное переносное осветительное оборудование для работ в темное время суток.
Кроме того, наши испанские коллеги направили специалистам ОГТСУ комплект оборудования (включая запчасти и расходные материалы) для плазменной резки и сварки труб, которая будет использоваться в процессе восстановления целостности трубопроводов", - говорится в сообщении.
Также оператор Enagas направил сварочные электроды и сварочные маски, центраторы, ряд электрического оборудования, кабельные удлинители, соединители.
"Оператор ГТС Украины благодарен оператору Enagas за помощь", – добавили в компании.
Экономическая правда
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