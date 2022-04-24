Российская "Алроса" ведет переговоры о продаже алмазов в Индии в обход санкций – СМИ
Крупнейший мировой производитель алмазов – российская "Алроса" – на этой неделе отправил делегацию в Индию, чтобы обсудить с местными клиентами и трейдерами возможность поставлять алмазы в страну в обход санкций.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
По их словам, на встрече в частности обсуждались продажи российских алмазов за рубли или рупии.
Впрочем, для достижения договоренности нужно согласие индийского правительства, которое в переговорах не участвовало, отмечает агентство.
Как пишет Bloomberg, в настоящее время из-за введенных против "Алросы" ограничений полностью прекратились поставки драгоценных камней из РФ в индийский город Сурат - мировой центр огранки алмазов.
Индийские банки не могут или не хотят обрабатывать платежи российских компаний, объясняет агентство. Перебои в поставках уже сказались на цене драгоценных камней: на прошлой неделе начала расти стоимость мелких алмазов, на которых специализируется "Алроса".
Напомним:
Соединенные Штаты Америки ввели санкции против российской алмазодобывающей компании "Алроса" и 28 дочерних предприятий АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК).
Крупнейший мировой производитель алмазов – российская "Алроса" – заявила, что не сможет выплатить в срок проценты по долларовым еврооблигациям со сроком погашения в 2024 году.
Экономическая правда
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