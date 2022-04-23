Турция рассмотрит выделение для Украины дополнительных объемов топлива

фото оп

Украина и Турция обсудили дальнейшее сотрудничество, в том числе возобновление морских поставок и выделение дополнительных объемов топлива.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики по итогам переговоров вице-премьер-министра экономики Юлии Свириденко с министром торговли Турции Мехметом Мушем.

В частности, стороны обсудили возобновление морских поставок продукции из Украины в Турцию и налаживание ряда альтернативных перевозок по морю вариантов.

Также на повестке дня был вопрос переориентации каналов поставок нефтепродуктов украинскими импортерами. В частности турецкая сторона рассмотрит возможность выделить дополнительные объемы для Украины, пишет Минэкономики.

Обсуждение касалось поставок оборудования для переработки продукции сельского хозяйства для украинских заказчиков. Министерство отмечает, что Турция может быть одним из важнейших поставщиков и предоставлять экспортное финансирование.

Среди повестки дня стороны рассмотрели страхование поставки давальческого сырья в Украину на переработку.

"Минэкономики работает, чтобы восстановить производственные цепи, по которым турецкие компании поставляли в Украину собственное сырье для переработки и последующего экспорта или продажи на внутренних рынках Украины и Турции", - сообщила пресс-служба.