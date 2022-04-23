Украина ограничивает пункты растаможивания автомобилей из ЕС для собственных нужд

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Растаможить автомобиль для собственных нужд из стран Евросоюза за нулевые пошлины можно будет только на шести пунктах пропуска, ведь из-за очередей на границе не могут проехать гуманитарные грузы.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

Он напомнил, что уже более двух суток на пунктах пропуска западной границы стоят огромные очереди из-за резкого роста импорта легковых автомобилей. В условиях войны правительство отменило пошлину для ввезенных авто, что было направлено на упрощение работы волонтеров.

"Оформление новых транспортных средств объективно занимает много времени, поэтому в огромных очередях круглосуточно простаивают волонтеры с гуманитарными грузами - снаряжением для бойцов, продуктами питания и медикаментами", - рассказывает Найем.

В то же время, добавил он, законодательство ЕС не разрешает создавать отдельные полосы для гуманитарных грузов. Следовательно, украинская сторона ограничит пункты пропуска, где можно будет оформить автомобиль, ввезенный для личных нужд, исключительно до следующих:

На польской границе: "Угринов", "Грушев", "Смольница", "Устилуг";

На словацкой границе: "М. Березный";

На венгерской границе: "Довинное", "Косино".

Ограничения начнут действовать с 00.00 25 апреля.

Замминистра намекает, что некоторые украинцы злоупотребляют созданными для Вооруженных Сил и волонтерами льготами. Например, якобы "на нужды ВСУ" были ввезены десятки таких люксовых автомобилей как BMW X5, Mercedes-Benz S-Class, Audi Q7 2022 года и даже Cadillac Escalade за 3,1 млн грн.

В то же время речь идет не только об автомобилях – под видом гуманитарной помощи было ввезено разных тканей на 360 млн. грн. и мобильных телефонов на почти 200 млн. грн.

Поэтому, говорит Найем, "в ближайшее время мы с коллегами Министерства финансов и Таможенной службы предложим Кабинету министров соответствующие изменения в нормативную базу, чтобы исправить эту ситуацию без ущерба для настоящих волонтеров".

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