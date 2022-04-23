Все разделы
Укр / Рус

В Киеве во время воздушной тревоги будут ограничивать движение поездов в метро

Суббота, 23 апреля 2022, 15:45 - Илья Колдомасов

Поезда метро на время воздушной тревоги будут приостанавливать движение по наземному участку на красной линии, а на зеленой – не будут курсировать через Южный мост.

Об этом сообщается в соцсетях КГГА.

Примерный интервал движения на всех линиях 10-15 минут. График работы может оперативно изменяться. Подземные станции метро продолжают круглосуточно работать как укрытие.

Напоминаем:

Метро работает для перевозок пассажиров с 6:30 до 20:00.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Киев
Материалы по теме
В Киеве снесут 10 разрушенных во время войны домов 20 апреля 2022, 13:14
В Киеве возобновили работу станции городской электрички "Русановка": она не работала с 2011 года 19 апреля 2022, 19:12
"Нова пошта" возобновляет работу в Ирпене и Буче 19 апреля 2022, 14:43
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте