В Киеве во время воздушной тревоги будут ограничивать движение поездов в метро
Суббота, 23 апреля 2022, 15:45 -
Поезда метро на время воздушной тревоги будут приостанавливать движение по наземному участку на красной линии, а на зеленой – не будут курсировать через Южный мост.
Об этом сообщается в соцсетях КГГА.
Примерный интервал движения на всех линиях 10-15 минут. График работы может оперативно изменяться. Подземные станции метро продолжают круглосуточно работать как укрытие.
Напоминаем:
Метро работает для перевозок пассажиров с 6:30 до 20:00.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"