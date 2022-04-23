В Киеве во время воздушной тревоги будут ограничивать движение поездов в метро

Поезда метро на время воздушной тревоги будут приостанавливать движение по наземному участку на красной линии, а на зеленой – не будут курсировать через Южный мост.

Об этом сообщается в соцсетях КГГА.

Примерный интервал движения на всех линиях 10-15 минут. График работы может оперативно изменяться. Подземные станции метро продолжают круглосуточно работать как укрытие.

Напоминаем:

Метро работает для перевозок пассажиров с 6:30 до 20:00.