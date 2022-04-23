ПриватБанк возобновляет стабильную работу
Суббота, 23 апреля 2022, 14:43 -
ПриватБанк восстанавливает стабильную работу всех сервисов банка, Приват24, сети банкоматов и оплаты картами покупок через торговые терминалы.
Об этом сообщил представитель финучреждения в соцсетях.
Ранее ПриватБанк сообщил о возникновении аварийной ситуации с каналами связи, из-за чего клиенты могут столкнуться с временными задержками в работе сервисов банка, сети банкоматов и оплаты картами покупок через торговые терминалы.
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