Все разделы
Укр / Рус

ПриватБанк возобновляет стабильную работу

Суббота, 23 апреля 2022, 14:43 - Илья Колдомасов

ПриватБанк восстанавливает стабильную работу всех сервисов банка, Приват24, сети банкоматов и оплаты картами покупок через торговые терминалы.

Об этом сообщил представитель финучреждения в соцсетях.

Ранее ПриватБанк сообщил о возникновении аварийной ситуации с каналами связи, из-за чего клиенты могут столкнуться с временными задержками в работе сервисов банка, сети банкоматов и оплаты картами покупок через торговые терминалы.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Приватбанк
Материалы по теме
В ПриватБанке аварийная ситуация с каналами связи: могут быть задержки в работе 23 апреля 2022, 11:28
Бывшие владельцы ПриватБанка продолжают судиться за здание главного офиса – пресс-служба 22 апреля 2022, 18:25
Первый банк начинает выплаты гарантированного возмещения удаленно 19 апреля 2022, 21:08
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте