Шмигаль: партнеры пообещали, что помогут деньгами на покрытие бюджетного дефицита

Премьер-министр Денис Шмигаль заявляет, что Украина получила заверения от партнеров о финансовой помощи для покрытия бюджетного дефицита в последующие месяцы.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Премьер подчеркнул, что уже проведены переговоры с партнерами по финансовой поддержке на следующие четыре месяца, и сейчас идет работа над механизмами такого финансирования.

"Твердых гарантий, безусловно, на сегодняшний день мы еще не получили. Но мы понимаем, как двигаться. Мы получили заверения от наших партнеров, что они нас не подведут и у нас будет финансирование в необходимом размере, чтобы перекрыть бюджетный дефицит", - добавил Шмигаль.

Напоминаем:

Ранее Шмигаль заявил, что дефицит бюджета Украины в последующие месяцы может достигать 5 миллиардов долларов.