Госспецсвязи: На Пасху могут усилиться вражеские кибератаки

Госспецсвязи предостерегает, что враг может использовать праздник Пасхи в качестве попыток осуществления новых кибератак. Хакеры обычно используют актуальные и чувствительные для украинцев темы, наиболее "цепляющие".

Об этом говорится на Правительственном портале.

Там дали советы, на что обращать внимание, чтобы не стать жертвой злоумышленников.