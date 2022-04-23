Госспецсвязи: На Пасху могут усилиться вражеские кибератаки
Суббота, 23 апреля 2022, 12:48 -
Госспецсвязи предостерегает, что враг может использовать праздник Пасхи в качестве попыток осуществления новых кибератак. Хакеры обычно используют актуальные и чувствительные для украинцев темы, наиболее "цепляющие".
Об этом говорится на Правительственном портале.
Там дали советы, на что обращать внимание, чтобы не стать жертвой злоумышленников.
- Не открывайте вложенные файлы, отправленные в сообщениях с неизвестных адресов. Даже если на первый взгляд кажется, что это обычные открытки или праздничное видео.
- С осторожностью относитесь и к подобным сообщениям, отправленным от знакомых. Даже ваши близкие могут не знать, что нечаянно распространяют вредоносные ссылки или вложения. Или же их аккаунт может быть сломлен киберзлоумышленниками.
- С осторожностью относитесь к рассылкам с обещаниями денежных выплат или другой "помощи к праздникам". Проверяйте информацию на официальных источниках.
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