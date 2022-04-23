В ПриватБанке аварийная ситуация с каналами связи: клиенты могут столкнуться с задержками в работе
Суббота, 23 апреля 2022, 11:28 -
ПриватБанк сообщил о возникновении аварийной ситуации с каналами связи, из-за чего 23 апреля наши клиенты могут столкнуться с временными задержками в работе сервисов банка, сети банкоматов и оплаты картами покупок через торговые терминалы.
Об этом говорится в телеграмм канале представителя финучреждения.
"Специалисты банка делают все возможное для скорейшего восстановления стабильной работы", - говорится в сообщении.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"