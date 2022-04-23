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В ПриватБанке аварийная ситуация с каналами связи: клиенты могут столкнуться с задержками в работе

Суббота, 23 апреля 2022, 11:28 - Илья Колдомасов

ПриватБанк сообщил о возникновении аварийной ситуации с каналами связи, из-за чего 23 апреля наши клиенты могут столкнуться с временными задержками в работе сервисов банка, сети банкоматов и оплаты картами покупок через торговые терминалы.

Об этом говорится в телеграмм канале представителя финучреждения.

"Специалисты банка делают все возможное для скорейшего восстановления стабильной работы", - говорится в сообщении.

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Приватбанк
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