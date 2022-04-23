Дубилет призвал украинские ІТ-компании объединиться и создать альтернативу российским системам для ведения бизнеса

Дмитрий Дубилет призвал украинские продуктовые ІТ-компании рассмотреть возможность партнерства, чтобы создать альтернативу российским фронт-системам для ресторанов, гостиниц и других сфер.

Об этом он написал в соцсетях.

"В Украине существует серьезная зависимость от российских ИТ-продуктов. Очень многие украинские компании до сих пор работают на 1С. Подавляющее большинство популярных в Украине фронт-систем для ресторанов, гостиниц и других сферах — также российские. Очевидно, что после войны украинский бизнес будет готов наконец спрыгнуть с 1С и других российских продуктов", - заявил Дубилет.

По его мнению, если украинские профильные ИТ-компании объединяются в единый бизнес, за счет синергии и масштаба доля в этом бизнесе будет стоить больше, чем бизнес отдельно.

Приглашаются продуктовые компании из следующих сфер: автоматизация торговли, рестораны, гостиницы, медицина, ювелиры, спортклубы, салоны красоты, автозапчасти. Также приглашаются компании, занимающиеся альтернативами для наиболее популярных модулей 1С:

- бухгалтерский и налоговый учет, налоговая отчетность

- управление запасами и складами, финансами, производственными ресурсами, закупками

- управление персоналом и расчет ЗП

- CRM

"Если ваша компания имеет уже действующий продукт или находится в процессе его создания, напишите нам письмо на itfight4ukraine@gmail.com. В письме напишите, пожалуйста, какой продукт вы развиваете, какая у него стадия, кто целевая аудитория, какая команда разработчиков", - резюмировал он.