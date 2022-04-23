Nissan возобновляет продажи и сервисное обслуживание в Украине

Дилер Nissan в Украине сообщает о возобновлении продаж и сервисного обслуживания автомобилей в официальной сети.

Об этом говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что клиентам, желающим приобрести авто, предлагаются наличные автомобили. Там также добавили, что для клиентов, выехавших на своих автомобилях, приобретенных в официальной дилерской сети, за пределы Украины сохраняется общеевропейская гарантия на авто.