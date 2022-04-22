Как Украина может получить репарации от России
Пятница, 22 апреля 2022, 23:30 -
Скорее всего, Украина сможет рассчитывать на те источники репараций, которые расположены за пределами России и средства из которых можно получить без соглашения с Россией.
Это могут быть валютные резервы центрального банка России, активы граждан РФ, попавшие под санкции США, ЕС и других стран, а также другие активы физических и юридических лиц России за пределами страны.
На какую сумму может рассчитывать Украина, какие трудности по получению средств и что уже для этого делается.
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