Шмигаль предложил IFC присоединиться к восстановлению Украины

Премьер-министр Денис Шмигаль предложил Международной финансовой корпорации присоединиться к восстановлению украинских городов.

Об этом говорится на Правительственном портале.

В частности, он надеется, что корпорация поддержит восстановление жилищного фонда, объектов социальной и транспортной инфраструктуры, а также украинских городов, особенно наиболее пострадавших от действий оккупантов.

"Мы заинтересованы в создании финансовой платформы МФК, которая позволит финансировать большее количество украинских городов. Сегодня привлечение иностранных инвестиций в восстановление критической и социальной инфраструктуры является одним из важнейших вопросов повестки дня Украины", - добавил глава правительства.

Напоминаем:

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что восстановление Украины после российского вторжения обойдется в 600 миллиардов долларов. Шмыгаль призвал членов Международного валютного фонда пожертвовать 10% своих резервных активов, полученных от МВФ.