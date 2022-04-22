Шмигаль предложил IFC присоединиться к восстановлению Украины
Премьер-министр Денис Шмигаль предложил Международной финансовой корпорации присоединиться к восстановлению украинских городов.
Об этом говорится на Правительственном портале.
В частности, он надеется, что корпорация поддержит восстановление жилищного фонда, объектов социальной и транспортной инфраструктуры, а также украинских городов, особенно наиболее пострадавших от действий оккупантов.
"Мы заинтересованы в создании финансовой платформы МФК, которая позволит финансировать большее количество украинских городов. Сегодня привлечение иностранных инвестиций в восстановление критической и социальной инфраструктуры является одним из важнейших вопросов повестки дня Украины", - добавил глава правительства.
Напоминаем:
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что восстановление Украины после российского вторжения обойдется в 600 миллиардов долларов. Шмыгаль призвал членов Международного валютного фонда пожертвовать 10% своих резервных активов, полученных от МВФ.
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