ЕС заблокировал российских активов на 35 миллиардов евро

Итого страны Евросоюза заблокировали 35 млрд евро российских активов – больше всего заморозила Франция, где хранятся средства Центробанка РФ.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на оценку Еврокомиссии на 5 апреля.

Франция возглавила список из 23,5 млрд евро заморженных активов россиян. Большинство этой суммы, 22,8 млрд. евро, составляют средства российского центробанка. В Бельгии были заморожены активы на сумму 10 млрд евро, что включает в себя последствия отключения семи российских банков от международной платежной системы SWIFT, в том числе ВТБ и Банк Россия.

Италия заморозила 1,1 млрд евро, включая яхту и недвижимость российских олигархов на Сардинии и Тоскане. На Ирландию пришлось замораживание активов на сумму 839 млн. евро, на Нидерланды – 516 млн. евро и на Данию – на 4,2 млн. евро.

Крупнейшая экономика ЕС, Германия, заморозила активы на сумму 341 млн. евро на начало апреля. В то же время через неделю после этой оценки страна арестовала суперяхту российского миллиардера Алишера Усманова Dilbar, стоимость которой оценивалась от 600 до 750 миллионов долларов.

Данные для нескольких стран-членов были недоступны, в частности, для Испании и Венгрии.