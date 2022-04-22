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Укр / Рус

ЕС заблокировал российских активов на 35 миллиардов евро

Пятница, 22 апреля 2022, 21:59

Итого страны Евросоюза заблокировали 35 млрд евро российских активов – больше всего заморозила Франция, где хранятся средства Центробанка РФ.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на оценку Еврокомиссии на 5 апреля.

Франция возглавила список из 23,5 млрд евро заморженных активов россиян. Большинство этой суммы, 22,8 млрд. евро, составляют средства российского центробанка. В Бельгии были заморожены активы на сумму 10 млрд евро, что включает в себя последствия отключения семи российских банков от международной платежной системы SWIFT, в том числе ВТБ и Банк Россия.

Италия заморозила 1,1 млрд евро, включая яхту и недвижимость российских олигархов на Сардинии и Тоскане. На Ирландию пришлось замораживание активов на сумму 839 млн. евро, на Нидерланды – 516 млн. евро и на Данию – на 4,2 млн. евро.

Крупнейшая экономика ЕС, Германия, заморозила активы на сумму 341 млн. евро на начало апреля. В то же время через неделю после этой оценки страна арестовала суперяхту российского миллиардера Алишера Усманова Dilbar, стоимость которой оценивалась от 600 до 750 миллионов долларов.

Данные для нескольких стран-членов были недоступны, в частности, для Испании и Венгрии.

Страна ЕС

Сумма замороженных активов

Франция 

23.5 млрд евро

Бельгия

10 млрд евро

Италия

1.1 млрд евро

Ирландия

839.4 млн евро

Нидерланды

515.9 млн евро

Польша

34.5 млн евро

Швеция

28.8 млн евро

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Экономическая правда
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