США, Япония и другие страны покинули встречу Всемирного банка и МВФ когда начала выступать Россия

Официальные лица, представляющие США, Германию, Японию и другие страны, покинули совместное собрание Всемирного банка и Международного валютного фонда когда представитель России начал говорить.

Об этом пишет bloomberg.

Также заседание в тот момент покинули представители Канады, Италии, Норвегии и Великобритании.

Данное собрание представляет собой форум на уровне министров Всемирного банка и МВФ для достижения межправительственного консенсуса по вопросам развития.

Напоминаем:

Ранее министры финансов и чиновники Украины, США и ЕС покинули заседание стран Большой двадцатки, когда свое выступление начал министр финансов РФ Антон Силуанов.