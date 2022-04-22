США, Япония и другие страны покинули встречу Всемирного банка и МВФ когда начала выступать Россия
Пятница, 22 апреля 2022, 21:22 -
Официальные лица, представляющие США, Германию, Японию и другие страны, покинули совместное собрание Всемирного банка и Международного валютного фонда когда представитель России начал говорить.
Об этом пишет bloomberg.
Также заседание в тот момент покинули представители Канады, Италии, Норвегии и Великобритании.
Данное собрание представляет собой форум на уровне министров Всемирного банка и МВФ для достижения межправительственного консенсуса по вопросам развития.
Напоминаем:
Ранее министры финансов и чиновники Украины, США и ЕС покинули заседание стран Большой двадцатки, когда свое выступление начал министр финансов РФ Антон Силуанов.
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