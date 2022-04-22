"Русский военный корабль... все": Укрпочта выпускает новую марку после затопления "Москвы"

В продолжение выпуска марок с уже легендарной фразой украинских пограничников "русский военный корабель иди на#уй" Укрпочта выпустит вторую серию - но уже без корабля, который потопили украинские военные.

Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты.

Новый выпуск выйдет в продажу в мае и станет продолжением предыдущего выпуска.

"Все началось с фразы "Русский военный корабель, иди…!", а закончилось тем, что он действительно ушел. Следовательно, следующий лист будет логическое название — "Русский военный корабель… все", – пишет Укрпочта.

Новый выпуск будет включать в себя марки с подвигом Вооруженных Сил Украины, которые потопили 14 апреля российский крейсер "Москва", и купоны, на которых воспроизведено изображение первой марки с кораблем. ⠀

Общий тираж также составляет 5 млн. экземпляров с внутренним и международным номиналами.

Почтовая марка "Русский военный корабель, иди нах*й" была введена в обращение 12 апреля. Ее название – слова украинского пограничника Романа Грибова острова Змеиный в ответ на российский корабль, которые стали символом сопротивления военной агрессии РФ.

Уже на следующий день этот самый крейсер "Москва", который шел захватывать Одессу, был подбит противокорабельными ракетами "Нептун" украинскими военными, а впоследствии он утонул.

Укрпочте даже пришлось ограничивать продажу марок "в одни руки" из-за сверхвысокого спроса.