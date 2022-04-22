Nissan возобновила продажи и сервис автомобилей в украинской дилерской сети

Дочерняя компания японской корпорации Nissan Motor "Ниссан Мотор Украина" возобновила продажи и сервисное обслуживание автомобилей в официальной дилерской сети.

Об этом сообщается на сайте компании.

Приобретение и обслуживание автомобилей доступно в дилерских центрах страны, где сделать это позволяет ситуация с учетом условий безопасности.

Сервисные центры дилерской сети предоставляют все услуги по обслуживанию и ремонту авто, включая гарантийный, а для владельцев Nissan, выехавших за рубеж на своих авто, приобретенных в официальной дилерской сети, предлагается общеевропейская гарантия.

По данным "Укравтопрома", в 2021 году продажи Nissan в Украине выросли на 26% по сравнению с 2021 годом – до 4,815 тыс. регистраций. Лидер марки – кроссовер Qashqai – 2,264 ед.

К концу 2021 года дилерская сеть марки насчитывала 32 центра.

Экономическая правда