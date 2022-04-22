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НБУ разрешил осуществлять ряд страховых выплат за границей

Пятница, 22 апреля 2022, 18:43 - Алексей Павлыш

Нацбанк Украины расширил список исключений из запрета на трансграничные переводы для участников страхового рынка.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, с 22 апреля 2022 года участникам страхового рынка разрешено покупать иностранную валюту с целью перечисления средств в валюте по таким видам страхования:

  • медицинское страхование за границей (сделки по осуществлению страховой выплаты по договорам страхования выезжающих за границу лиц на счета ассистирующих компаний-нерезидентов);
  • "Зеленая карта" (операции Моторного (транспортного) страхового бюро Украины по оплате страховых платежей по договорам перестрахования и страховым выплатам пострадавшим или требованиям к компенсации таких выплат по договорам международного страхования "Зеленая карта").

Приведенные изменения и ряд других уточняющих изменений внесены постановлением Правления НБУ от 22 апреля 2022 г. № 81 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 г. № 18".

Документ вступает в силу 22 апреля 2022 года.

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НБУ страхование страховые компании
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