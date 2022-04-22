Украина получит 500 миллионов долларов безвозвратной помощи от США

Глава НБУ Кирилл Шевченко, министр финансов США Джанет Йеллен, министр финансов Украины Сергей Марченко министерство финансов украины

Соединенные Штаты предоставят Украине дополнительную прямую финансовую помощь в размере 500 миллионов долларов.

Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во время встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и министром финансов США Джанет Йеллен.

Денежные средства поступят в государственный бюджет в форме грантовой помощи для помощи в стабилизации экономики и обеспечения защищенных расходов в условиях военного времени: выплаты зарплат, пенсий, социальных выплат.

По словам Йеллен, это только начало помощи США на восстановление государства.

"Мы в сотрудничестве с Конгрессом США и международными партнерами будем поддерживать Украину в среднесрочной и долгосрочной перспективе", – заявила она.

С начала полномасштабного вторжения РФ объявленная грантовая помощь Украине со стороны США составляет 1 миллиард долларов.

Экономическая правда