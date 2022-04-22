Все разделы
Укр / Рус

Украина получит 500 миллионов долларов безвозвратной помощи от США

Пятница, 22 апреля 2022, 18:40 - Cергей Мельник
 
Глава НБУ Кирилл Шевченко, министр финансов США Джанет Йеллен, министр финансов Украины Сергей Марченко
министерство финансов украины

Соединенные Штаты предоставят Украине дополнительную прямую финансовую помощь в размере 500 миллионов долларов.

Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во время встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и министром финансов США Джанет Йеллен.

Денежные средства поступят в государственный бюджет в форме грантовой помощи для помощи в стабилизации экономики и обеспечения защищенных расходов в условиях военного времени: выплаты зарплат, пенсий, социальных выплат.

По словам Йеллен, это только начало помощи США на восстановление государства.

"Мы в сотрудничестве с Конгрессом США и международными партнерами будем поддерживать Украину в среднесрочной и долгосрочной перспективе", – заявила она.

С начала полномасштабного вторжения РФ объявленная грантовая помощь Украине со стороны США составляет 1 миллиард долларов.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

финансы США Минфин госбюджет деньги
Материалы по теме
Ресурсы Украины для финансовой стабильности во время войны и восстановления 22 апреля 2022, 08:13
Великобритания предоставила Украине 500 миллионов долларов кредитных гарантий 21 апреля 2022, 19:40
Набиуллина: Вся российская экономика нуждается в перестройке 21 апреля 2022, 13:22
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте