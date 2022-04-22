Украина получит 500 миллионов долларов безвозвратной помощи от США
Соединенные Штаты предоставят Украине дополнительную прямую финансовую помощь в размере 500 миллионов долларов.
Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во время встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и министром финансов США Джанет Йеллен.
Денежные средства поступят в государственный бюджет в форме грантовой помощи для помощи в стабилизации экономики и обеспечения защищенных расходов в условиях военного времени: выплаты зарплат, пенсий, социальных выплат.
По словам Йеллен, это только начало помощи США на восстановление государства.
"Мы в сотрудничестве с Конгрессом США и международными партнерами будем поддерживать Украину в среднесрочной и долгосрочной перспективе", – заявила она.
С начала полномасштабного вторжения РФ объявленная грантовая помощь Украине со стороны США составляет 1 миллиард долларов.
Экономическая правда
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