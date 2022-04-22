Бывшие владельцы ПриватБанка продолжают судиться за здание главного офиса – пресс-служба

Суд рассмотрит апелляционные жалобы ПриватБанка и Днепропетровской областной прокуратуры на решение суда по делу о лишении права собственности банка на здание главного офиса в городе Днепр стоимостью 152 миллиона гривень.

Дело рассмотрит Центральный апелляционный хозяйственный суд (г. Днепр) 25 апреля, сообщает пресс-служба банка.

"Обжалованное решение Хозяйственного суда Днепропетровской области было принято на основании сфальсифицированных доказательств и является одним из наиболее дерзких примеров рейдерского захвата собственности государственного банка, являющегося предметом уголовного производства, зарегистрированного Национальным антикоррупционным бюро", – сообщают в финучреждении.

"Судебные процессы вокруг крупнейших объектов недвижимости, принадлежащих ПриватБанку, являются составной частью комплекса попыток бывших собственников и топ-менеджеров банка по дестабилизации работы крупнейшего государственного банка даже в условиях военного положения", – заявил руководитель направления ПриватБанка по судебной практике и банкротству Олег Лазовский.

По его словам, ПриватБанк рассчитывает на беспристрастное рассмотрение дела в апелляционном хозяйственном суде и отложение судебного заседания согласно рекомендациям Верховного Суда с учетом продления военного положения и угрозы жизни участников процесса.

Следует отметить, что действие другого постановления Центрального апелляционного хозсуда было приостановлено Верховным Судом, который 13 апреля открыл кассационное производство по жалобе ПриватБанка. Речь идет о другом споре по недвижимости ПриватБанка ценой 86 млн грн, в котором суд в условиях военного положения отклонил ходатайство государственного банка об отложении рассмотрения дела и 24 февраля принял решение против государственного банка.

Экономическая правда