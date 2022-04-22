ОECP намерена открыть региональный офис в Киеве – Шмыгаль

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) намерена открыть региональный офис в Киеве.

Об этом сообщил в Telegram премьер Денис Шмигаль по итогам встречи с генеральным секретарем ОЭСР Матиасом Корманном.

"Украинцы борются за свободу и цивилизационное будущее в Европейском Союзе. Поэтому для нас важно использовать лучшие практики ОЭСР и имплементировать их в Украине в ближайшем будущем.

Поздравил намерение открыть региональный офис ОЭСР в Киеве - это отличный повод для укрепления и ускорения нашего сотрудничества", - написал Шмыгаль.

Он добавил, что на встрече с Корманном пригласил ОЭСР внести свой вклад в развитие Украины.

"Проинформировал главу Организации экономического сотрудничества и развития о создании в Украине плана и фонда восстановления нашего государства. Мы ставим целью изменить страну и экономическую модель, опираясь на лучшие мировые стандарты.

Наша цель базируется на принципах, продвигаемых украинским народом: европейское будущее, прозрачное государство и открытая экономика", - добавил премьер.

По его словам, Корманн "выразил прочную поддержку украинцам в борьбе за свое демократическое будущее и отметил, что ОЭСР хочет помочь в восстановлении и восстановлении Украины".

Экономическая правда