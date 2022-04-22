В правительстве определили критерии государственной помощи авиакомпаниям и аэропортам

Антимонопольный комитет одобрил проект постановления Кабинета министров о поддержке, предоставляемой аэропортам и авиационным перевозчикам Украины.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Проект постановления "Об утверждении критериев оценки допустимости государственной помощи в области авиации" создает правовые механизмы реализации положений закона "О государственной помощи субъектам хозяйствования" и формирует нормативно-правовую базу при осуществлении оценки допустимости государственной помощи в соответствующей отрасли.

Согласно проекту постановления, критерии оценки допустимости государственной помощи в авиационной отрасли должны содержать:

цели и формы государственной помощи; категории получателей государственной помощи; максимальный размер; условия и способ расчета совокупного размера государственной помощи; расходы, которые могут быть возмещены получателям государственной помощи.

Также предлагается установить несколько видов государственной помощи и условия, при которых она допустима. А именно государственная помощь для:

компенсации затрат на предоставление услуг в области авиации, представляющих общий экономический интерес; предоставление инвестиционной и операционной государственной помощи аэропортам со среднегодовым пассажиропотоком/грузопотоком до 200 тысяч пассажиров/200 тысяч тонн; предоставление инвестиционной помощи аэропорту; предоставление операционной помощи аэропорту; открытие новых воздушных маршрутов; условия предоставления помощи социального характера для перевозки пассажиров.

Экономическая правда