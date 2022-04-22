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В правительстве определили критерии государственной помощи авиакомпаниям и аэропортам

Пятница, 22 апреля 2022, 17:15 - Cергей Мельник

Антимонопольный комитет одобрил проект постановления Кабинета министров о поддержке, предоставляемой аэропортам и авиационным перевозчикам Украины.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Проект постановления "Об утверждении критериев оценки допустимости государственной помощи в области авиации" создает правовые механизмы реализации положений закона "О государственной помощи субъектам хозяйствования" и формирует нормативно-правовую базу при осуществлении оценки допустимости государственной помощи в соответствующей отрасли.

Согласно проекту постановления, критерии оценки допустимости государственной помощи в авиационной отрасли должны содержать:

цели и формы государственной помощи;

категории получателей государственной помощи;

максимальный размер;

условия и способ расчета совокупного размера государственной помощи;

расходы, которые могут быть возмещены получателям государственной помощи.

Также предлагается установить несколько видов государственной помощи и условия, при которых она допустима. А именно государственная помощь для:

компенсации затрат на предоставление услуг в области авиации, представляющих общий экономический интерес;

предоставление инвестиционной и операционной государственной помощи аэропортам со среднегодовым пассажиропотоком/грузопотоком до 200 тысяч пассажиров/200 тысяч тонн;

предоставление инвестиционной помощи аэропорту;

предоставление операционной помощи аэропорту;

открытие новых воздушных маршрутов;

условия предоставления помощи социального характера для перевозки пассажиров.

Экономическая правда

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авиа правительство ТЭК
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