В правительстве определили критерии государственной помощи авиакомпаниям и аэропортам
Антимонопольный комитет одобрил проект постановления Кабинета министров о поддержке, предоставляемой аэропортам и авиационным перевозчикам Украины.
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Проект постановления "Об утверждении критериев оценки допустимости государственной помощи в области авиации" создает правовые механизмы реализации положений закона "О государственной помощи субъектам хозяйствования" и формирует нормативно-правовую базу при осуществлении оценки допустимости государственной помощи в соответствующей отрасли.
Согласно проекту постановления, критерии оценки допустимости государственной помощи в авиационной отрасли должны содержать:
цели и формы государственной помощи;
категории получателей государственной помощи;
максимальный размер;
условия и способ расчета совокупного размера государственной помощи;
расходы, которые могут быть возмещены получателям государственной помощи.
Также предлагается установить несколько видов государственной помощи и условия, при которых она допустима. А именно государственная помощь для:
компенсации затрат на предоставление услуг в области авиации, представляющих общий экономический интерес;
предоставление инвестиционной и операционной государственной помощи аэропортам со среднегодовым пассажиропотоком/грузопотоком до 200 тысяч пассажиров/200 тысяч тонн;
предоставление инвестиционной помощи аэропорту;
предоставление операционной помощи аэропорту;
открытие новых воздушных маршрутов;
условия предоставления помощи социального характера для перевозки пассажиров.
Экономическая правда
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