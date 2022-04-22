Средняя зарплата по вакансиям снизилась на 10%

Средняя заработная плата новых сотрудников снизилась на 10% по сравнению с показателями первой половины февраля 2022 года.

Об этом говорится в результатах исследования экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua.

Так, средняя заработная плата в апреле во всех открытых вакансиях составляет 18,7 тыс. грн.

Меньше всего пострадала от кризиса на рынке труда ИТ-отрасль. Доля предложений для ИТ-специалистов значительно превышает предложения работы для представителей других профессий.

В среднем по всем регионам Украины айтишникам в апреле предлагают 108,1 тыс. грн, в прошлом месяце средняя заработная плата в ИТ-сфере составила 86,5 тыс. грн.

Средняя заработная плата в высшем менеджменте в апреле составляет 63,2 тыс. грн. Однако в условиях войны количество предложений работы для директоров значительно снизилось.

Новой тенденцией на рынке труда является то, что сталкиваясь с проблемами трудоустройства из-за крайне низкого количества вакансий высококвалифицированные специалисты, в частности, специалисты топового уровня соглашаются на должности низшей квалификации.

В пятерку профессиональных сфер, в которых в апреле предлагают высокие зарплаты, вошли также специалисты сферы маркетинг, реклама, PR со средней месячной выплатой 26,6 тыс грн, специалисты сферы добыча сырья (26,5 тыс. грн), а также специалисты сферы строительства (25,3 тыс. грн).

В пятерку профессий с самыми низкими зарплатами в апреле вошли менеджеры по персоналу (15,5 тыс. грн), специалисты сферы медицины, фармацевтики (14,9 тыс. грн), специалисты сферы HoReCa (14 тыс. грн). Самые низкие зарплаты в апреле в среднем предлагают в сельском хозяйстве (13,3 тыс. грн) и в автомобильном бизнесе (11 тыс. грн).

Киев, потерявший лидерство по размеру заработной платы в марте, постепенно возвращает свои позиции. В январе в столице в среднем предлагали 31 тыс. грн, в первой половине февраля – 30,2 тыс. грн, в марте – 25 тыс. грн, а в апреле предлагают в среднем 26 тыс. грн.

Среди регионов с высокой средней заработной платой в апреле есть Днепропетровская область (25,6 тыс. грн), Львовская область (24,8 тыс. грн), Полтавская область (23,4 тыс. грн) и Одесская область (23 тыс. грн).

Самые низкие заработные платы предлагаются в Хмельницкой области (в среднем в апреле 14,5 тыс грн), Черновицкой области (14 тыс грн), Ивано-Франковской области (13,6 тыс грн), Тернопольской области (13,5 тыс. грн). К регионам с самой низкой средней заработной платой в апреле присоединилась Харьковская область с показателем 11,5 тыс. грн.

Опрос показал, что две трети готовы получать меньшую заработную плату, лишь бы устроиться на работу. Наибольшая часть тех, кто готов пойти на уступки в переговорах о заработной плате, могут снизить желаемую сумму на 10-25%.

Экономическая правда