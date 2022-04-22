В России возникли трудности с закупками пуговиц

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Из-за наложенных на Россию санкций многие швейные производства столкнулись с трудностями в приобретении фурнитуры, в том числе с нехваткой пуговиц.

Об этом заявила глава Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина на заседании Госдумы.

"К примеру, пуговицы. Их много где делают, но вот как предприятия нам говорят, по их оценкам, поиск новых партнеров, перестройка логистики – может занимать до нескольких месяцев", – сказала Набиуллина.

Похожая ситуация происходит и с бумажной промышленностью, отметила глава ЦБ. Для производства бумаги использовалась российская древесина, но иностранные отбеливающие химикаты.

"Сейчас производители переключаются на альтернативных поставщиков, занимаются разработкой собственных химикатов, но на это тоже нужно время", – сказала она.

13 апреля глава Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что для нее стал открытием тот факт, что Россия импортирует гвозди, несмотря на производство металла в стране.

Матвиенко предложила дать соответствующее поручение по производству гвоздей малому и среднему бизнесу.

Экономическая правда