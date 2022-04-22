Архитекторы запустили платформу по поиску решений для восстановления разрушенных зданий

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Проектная компания АИММ запустила платформу, которая поможет найти оптимальные решения для проектирования и строительства послевоенных объектов с применением энергоэффективных и инновационных технологий.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Команда создала перечень рекомендаций, как быстро проектировать недорогое жилье, отвечающее ключевым требованиям.

"Мы систематизировали информацию по всему спектру строительных и архитектурных решений, которые можно применять от усадебной и коммерческой застройки до комплексной реконструкции городов", – заявила креативная директор АИММ Анна Искиэрдо.

Платформа дает сравнение имеющихся инженерных и строительных решений и позволяет расширить осведомленность в направлениях энергосбережения, сертификации зданий и экологического строительства.

Кроме того, на платформе АИММenergy собрана информация о программах восстановления, которые на сегодняшний день инициированы или обсуждаются в Украине.

Особое внимание уделяется разработке манифеста с видением, как можно усилить меры гражданской обороны в существующих постройках и сооружениях, а также для объектов нового строительства.

Экономическая правда