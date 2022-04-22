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Во время войны открылось более 10 тысяч ФЛП – Опендатабот

Пятница, 22 апреля 2022, 13:48 - Алексей Павлыш

После 24 февраля 2022 года в Украине зарегистрировали более 10 тыс ФЛП (10 455) и более 1200 компаний (данные по состоянию на 22 апреля).

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот".

"В первые недели войны ЕГР не работал – новые бизнесы не регистрировались. С момента открытия реестра количество новых компаний и фоп начало расти.

За первые недели было зарегистрировано более 10 тысяч фоп и более 1,2 тысяч компаний", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на портале поиска работы Work.ua опубликовано почти 11 тысяч вакансий, из них около 8 тысяч – новые.

 

А на портале Djinni – 14 636 вакансий и 42 819 резюме. Количество резюме программистов постоянно растет.

 

"OLX Работа: 29 084 вакансии для рабочих специальностей. Jooble: в настоящее время размещено 55 552 вакансий", - добавляют в Опендатабот.

 


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ФЛП бизнес
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