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Подсанкционный Совкомбанк предложит владельцам еврооблигаций обменять их на российские

Пятница, 22 апреля 2022, 13:30 - Алексей Павлыш

Российский подсанкционный Совкомбанк предложит владельцам еврооблигаций обменять их на российские – чтобы владельцы получали выплаты в РФ, минуя международную платежную инфраструктуру.

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на представителя банка.

Совкомбанк в ближайшее время планирует зарегистрировать новый выпуск срочных локальных субординированных облигаций, чтобы владельцы евробондов могли обменять их на новые локальные облигации, добавил представитель банка.

Ранее банк из-за санкций не смог провести расчеты по четырем евробондам на $1,2 млрд.

Банк сообщал, что "из-за санкционных ограничений нет технической возможности использовать международную платежную инфраструктуру для обслуживания еврооблигаций, но начнет погашение процентов после выработки соответствующего механизма".

Напомним:

ВТБ, попавший в феврале под санкции Запада, выплатил владельцам одного из четырех выпусков еврооблигаций банка купон на 52 млн долларов в рублях.

Экономическая правда

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облигации банки Россия
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