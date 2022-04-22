Ferrexpo Жеваго отложила выплату дивидендов из-за войны

Совет директоров горнорудной компании Ferrexpo принял решение отложить любое решение в отношении промежуточных дивидендов по итогам работы компании за полный 2021 год.

Об этом говорится в отчете компании на Лондонской фондовой бирже, передает "Интерфакс-Украина".

Решение принято в связи с военной агрессией России.

"Совет продолжит оценку ситуации в Украине и, когда это уместно, примет решение в отношении доходов акционеров", – говорится в отчете.

Ferrexpo указала, что в результате более высокого операционного денежного потока чистый денежный поток от операционной деятельности увеличился в минувшем году на 59% – до 1,094 млрд долларов, а капитальные вложения – на 75%, до 361 млн долларов.

Дивиденды, выплаченные в течение 2021 календарного года, увеличились в 3,2 раза – до 105,6 центов на акцию по сравнению с 33 центами в 2020 году, а общая их сумма составила 619,38 млн долларов.

Компания уточнила, что общая сумма дивидендов, выплаченных на сегодняшний день за 2021 год, составляет 46,2 цента, тогда как всего за 2020 год – 85,8 цента.

Ferrexpo в 2021 году увеличила чистую прибыль на 37,1% – до 870,99 млн долларов при росте выручки на 48,1% – до 2,52 млрд долларов.

До октября 2019 года должность гендиректора компании занимал Константин Жеваго, мажоритарием которой он является.