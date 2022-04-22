Все разделы
Укр / Рус

Аграрии на деоккупированных территориях получают интернет через Starlink

Пятница, 22 апреля 2022, 13:05 - Cергей Мельник

Сельхозпроизводители районов Киевской, Черниговской, и Сумской областей, ранее находившиеся под оккупацией российскими войсками, начали получать доступ в интернет через терминалы Starlink.

Об этом сообщает ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса".

"Отсутствие или очень нестабильная телекоммуникационная связь во многих регионах составляла значительную проблему для многих сельхозпроизводителей в направлении восстановления и координации работы. Решением проблемы стало предоставление аграриям из пострадавших регионов систем спутниковой интернет-связи Starlink от Илона Маска", – говорится в сообщении.

Ранее Нацкомиссия по госрегулированию в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи разрешила до конца военного положения использовать спутниковые терминалы Starlink всем желающим.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

интернет аграрии
Материалы по теме
Starlink в Украине теперь могут пользоваться все желающие – глава Минцифры 20 апреля 2022, 15:15
Starlink начал работу над открытием представительства в Украине – глава Минцифры 19 апреля 2022, 15:43
США помогают доставить в Украину 5 тысяч станций Starlink 7 апреля 2022, 09:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте