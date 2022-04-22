Запасы продуктов питания вернулись к довоенному уровню – ОП

Украина практически вернулась к довоенному уровню запасов базовых продуктов питания.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма в ходе пресс-брифинга.

"Сегодня мы практически достигли тех уровней запасов базовых продуктов питания, которые были до войны. Около 90% продуктов на полках магазинов – это продукты украинского производства", – сказал Шурма.

На протяжении последних десяти дней возобновили свою работу 97 крупных магазинов на освобожденных территориях Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской областях. В ближайший месяц возобновят работу еще сотню крупных магазинов, которые закрылись из-за войны, добавил Шурма.

"Россия также разбомбила несколько десятков нефтебаз, чтобы лишить украинцев доступа к топливу, пыталась лишить также доступа к водоснабжению и электрике, уничтожив тысячи километров линий электропередач и около 10 тыс. трансформаторных подстанций.

Однако Украина обеспечила топливом аграриев, а цены на топливо на АЗС удалось удержать на приемлемом уровне, в частности, за счет отмены пошлин и налогов, ограничения наценок заправочных сетей", – заявил замглавы ОП.

Экономическая правда