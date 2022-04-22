В более чем 90% российских ветклиник дефицит препаратов и вакцин

Более 93% российских ветклиник испытывают дефицит препаратов и вакцин для животных - больше всего ветеринары нуждаются в препаратах для проведения общей анестезии, антибиотиков, противопаразитарных и нестероидных противовоспалительных препаратов.

Об этом пишет Forbes Russia со ссылкой на результаты исследования ветеринарного подразделения "Инвитро" Vet Union.

В опросе приняло участие более 100 представителей ветеринарных центров по всей стране.

По данным результатов исследования, наибольшее количество учреждений испытывают недостаток препаратов для проведения общей анестезии – 80% клиник, а половине ветцентров не хватает антибиотиков. О дефиците противопаразитарных и нестероидных противовоспалительных препаратов заявили 20% опрошенных.

"Дефицит вакцин импортного производства для собак и кошек есть уже сейчас. Возможно, он спровоцирован крайне высоким спросом на вакцины в марте со стороны ветеринарных клиник и владельцев: все пытались запастись препаратами до роста цен", - говорится в отчете Vet Union.

Ранее о дефиците препаратов для анестезии, применяемых при хирургических операциях кошкам и собакам, заявлял главный врач московской ветеринарной сети "Алиса" Ян Музалевский. В начале апреля Музалевский отмечал, что препараты "Золетил" (французской компании Virbac) и "Телазол" (американской Zoetis) на тот момент уже несколько недель отсутствовали в продаже, а стоимость выросла с обычных 2000 рублей за флакон до 25 000 рублей на черном рынке.

Экономическая правда