Финский производитель кранов и подъемников Konecranes не будет брать новые заказы из РФ

Финский производитель кранов и подъемного оборудования Konecranes решила не брать новые заказы в РФ – будет сокращать бизнес в России постепенно и в соответствии с законами.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Konecranes осуждает агрессию России против Украины. Мы огорчены войной и глубоко озабочены безопасностью наших украинских работников и их семей.

Их безопасность и благополучие сейчас приоритет номер один для Konecranes как компании. Сообщество Konecranes поддерживает их и их соотечественников через локальные и глобальные усилия. Мы присоединяемся к глобальному призыву к миру и скорейшему прекращению войны", - говорится в заявлении.

"Мы решили не брать новые заказы из России. Уменьшение масштабов нашего российского бизнеса будет постепенным и будет осуществляться в соответствии с местными законами и правилами, а безопасность и благосостояние наших российских сотрудников будут приоритетными.

В результате этого решения в первом квартале 2022 года Konecranes списала заказы на 79 миллионов евро и отменила продажи в Россию на 32 миллиона евро, поскольку эти проекты были прекращены.

Штаб-квартира Konecranes находится в ЕС и, естественно, соблюдает санкции, установленные ЕС, США и другими соответствующими юрисдикциями", - добавили в компании.

Konecranes имеет около 200 сотрудников в России. В 2021 году чистые продажи Konecranes в Россию составляли примерно 55 миллионов евро, что составляет менее 2% консолидированных чистых продаж Konecranes.

Konecranes не имеет сотрудников в Беларуси, и в 2021 году объем продаж Konecranes в Беларуси составлял менее 1 миллиона евро. С 4 марта 2022 года Konecranes прекратил бизнес в Беларуси.

Konecranes управляет заводом в Запорожье. На заводе работает около 350 человек.

Также Konecranes насчитывает около 70 человек, работающих в сфере кранового обслуживания, портового обслуживания, продаж запчастей и промышленных кранов преимущественно в Одессе, Мариуполе и Запорожье.

"У нас есть планы на случай чрезвычайных ситуаций, и мы продолжаем выплачивать заработную плату нашим украинским работникам. Местное руководство делало все возможное, чтобы позаботиться о наших людях в этой бесчеловечной ситуации, а наша глобальная команда специалистов ежедневно следит за ситуацией. Кроме того , наши HR и HSEQ команды организуют способы помощи, поскольку это наиболее эффективный способ получить нашу помощь.

Например, наши польские HR и оперативные группы помогают сотрудникам Konecranes и их семьям в предоставлении транспорта, временного проживания и рекомендаций по регистрации беженцев, и эти усилия финансируются и поддерживаются Konecranes.

Konecraneshas пожертвовал Международному Красному Кресту, поддерживая жертв и беженцев конфликта в Украине. Этими усилиями мы хотим поддержать и показать нашу солидарность с людьми, которые страдают этим гуманитарным кризисом", - добавляют в компании.

Производство на заводе в Запорожье было остановлено после начала войны.

В 2021 году чистые продажи Konecranes в Украине составили менее 5 миллионов евро.

Экономическая правда