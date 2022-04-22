В РФ владельцы ТЦ могут потерять до 30% выручки из-за выхода международных сетей

Из-за закрытия в РФ магазинов международных сетей у владельцев торговой недвижимости падают доходы – ожидают падения годового дохода на треть.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка.

"В январе-марте 2022 года средние ставки аренды в ключевых торгцентрах Москвы снизились на 5% год к году, до 78,9 тыс. руб. за 1 кв. м в год, подсчитали в CBRE. По данным Commonwealth Partnership, ставки снизились на 7%.

При этом у топ-5 торгцентров в центре Москвы с посещаемостью свыше 1 тыс. человек на 1 тыс. кв. м платеж по аренде оказался минимальным за последние пять лет – 190,3 тыс. руб. за 1 кв. м, уточнили в CBRE", – говорится в статье.

Отмечается, что пока потери владельцев московских торгцентров не столь критические, несмотря на то, что приостановившие работу иностранные ритейлеры стали платить за аренду меньше обычного, отмечает руководитель направления по работе с ритейл-сетями "Магазина магазинов" Ксения Гревцова.

Они могут оставаться закрытыми и выполнять обязательства еще несколько месяцев, но уже летом необходимо будет принимать решение о продлении или прекращении операций, добавляют эксперты.

При этом пока массовых разрывов договоров аренды помещений в торгцентрах не произошло.

По данным Knight Frank Russia, в марте доля свободных площадей в торгцентрах столицы выросла всего на 1 процентный пункт, до 13,3% год к году. Но уже со второго квартала из-за закрытия магазинов зарубежных сетей доля свободных площадей может увеличиться, не исключает региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева.

При сохранении текущих трендов снижение выручки торгцентров в полгода может превысить 30%, что приведет к переходу активов в собственность банков-кредиторов, говорится в статье.

Экономическая правда