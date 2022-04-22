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Из зоны боевых действий переместили 400 предприятий, половина из них уже работают

Пятница, 22 апреля 2022, 09:30 - Cергей Мельник

По состоянию на 22 апреля по программе релокации из зоны боевых действий перемещено 400 предприятий, 190 из них уже приступили к работе.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Продолжаем работать над эвакуацией предприятий из зоны боевых действий. 400 предприятий перемещены в безопасные локации, 190 из них уже работают", – написал Гетманцев.

По данным главы парламентского комитета, еще 520 предприятий переданы на транспортировку.

Он напомнил, что заявку на релокацию можно подать по ссылке. Присоединиться к логистике – по ссылке.

Экономическая правда

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