Из зоны боевых действий переместили 400 предприятий, половина из них уже работают
Пятница, 22 апреля 2022, 09:30 -
По состоянию на 22 апреля по программе релокации из зоны боевых действий перемещено 400 предприятий, 190 из них уже приступили к работе.
Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
"Продолжаем работать над эвакуацией предприятий из зоны боевых действий. 400 предприятий перемещены в безопасные локации, 190 из них уже работают", – написал Гетманцев.
По данным главы парламентского комитета, еще 520 предприятий переданы на транспортировку.
Он напомнил, что заявку на релокацию можно подать по ссылке. Присоединиться к логистике – по ссылке.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"