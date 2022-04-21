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В российском центробанке считают, что спад экономики будет существеннее чем во время коронавируса

Четверг, 21 апреля 2022, 21:38 - Илья Колдомасов

Аналитики Центробанка РФ заявили, что спад российской экономики в текущих условиях будет большим по масштабу и продолжительности, чем во время пандемии коронавируса.

Об этом говорится в аналитической записке профильного департамента учреждения, передает Интерфакс.

"В марте российская экономика вошла в фазу спада в результате беспрецедентных санкционных мер и сворачивания деловых связей с Россией многими зарубежными компаниями. 

В отличие от краткосрочного "коронакризисного" спада, произошедшего в II квартале 2020 года, текущий спад с высокой вероятностью носит трансформационный, структурный характер и будет большим по масштабу и продолжительности при любых сценариях", - говорится в их заявлении.

Они также обратили внимание на "очень высокий уровень неопределенности" и отмечают, что вопрос о скорости и масштабе спада экономики и о периоде ее восстановления является дискуссионным.

Напоминаем:

ВВП РФ в 2020 году снизился на 4,7%. Ранее ЦБ опубликовал данные опроса аналитиков, согласно которым, ВВП в 2022 году может упасть на 9,2% (в начале марта эксперты прогнозировали падение на 8%).

Западные прогнозы прогнозируют больший уровень сокращения российского ВВП.

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