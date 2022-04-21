Банки отмечают резкое снижение спроса на кредиты

Банки отметили резкое снижение спроса на кредиты со стороны бизнеса и населения и рекордное ужесточение стандартов кредитования и низкий уровень одобрения заявок.

Об этом говорится в опросе НБУ.

Также финучреждения не ожидают возобновления спроса на кредиты, за исключением сегмента МСП, и прогнозируют дальнейшее усиление всех видов рисков.

Стандарты кредитования домохозяйств также усилились в большей степени на ипотеку. В I квартале 2022 года участники опроса отметили рост всех видов рисков, больше всего – кредитного и операционного.

В следующие 12 месяцев 46% респондентов прогнозируют рост объема корпоративного кредитования. "Вместо этого большинство опрошенных отмечают ожидаемое падение розничного кредитования. Банки считают, что качество кредитного портфеля ухудшится в обоих сегментах. В ближайшие три месяца банки прогнозируют, что все виды рисков будут усиливаться в дальнейшем", - говорится в сообщении.