Tesla отчиталась о рекордных 3,3 миллиардах долларов прибыли за квартал

Производитель электромобилей Tesla отчитался о рекордных 3,3 млрд долларов прибыли за квартал, увеличив прибыль в 1 квартале более чем в 7 раз.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Несмотря на остановку работы шанхайского завода через COVID (работа завода уже возобновлена ​​в "замкнутом цикле"), основатель компании Илон Маск заявил, что Tesla, вероятно, выпустит более 1,5 млн автомобилей в 2022 году, что примерно на 60% больше, чем в прошлом году.

"Шанхай возвращается с местью", - сказал Маск, когда компания сообщила, что продажи за первые три месяца года подскочили примерно на 80% по сравнению с показателями годом ранее.

Электрокаров продали на $18,76 млрд.

Однако, вероятно, фабрики будут продолжать работать ниже мощности в течение всего 2022 года, преимущественно из-за перебоев в цепочке поставок, говорят в Tesla.

Tesla поставила около 310 тысяч автомобилей по всему миру в первом квартале, по сравнению со 184 877 годом ранее и 308 650 в четвертом квартале прошлого года.

При этом компания продала экологических кредитов на выбросы CO2 на $679 млн.

"Продажи кредитов уже давно имеют решающее значение для прибыли Tesla, хотя в последние кварталы их доля уменьшилась. Компания заявила, что станет меньше зависеть от них", – резюмирует газета.

Экономическая правда