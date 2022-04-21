Великобритания предоставила Украине 500 миллионов долларов кредитных гарантов

Соединенное Королевство решило предоставить Украине финансовую помощь в размере 500 миллионов долларов кредитных гарантий.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Кредитные гарантии предназначены для смягчения экономических последствий российских преступных действий.

Министр финансов Великобритании Риши Сунак поддержал призыв об экстренном предоставлении Украине части ресурсов стран-партнеров на нужды украинского бюджета.

"Это позволит правительству и дальше продолжать выполнять все защищенные расходы и социальные программы", – заявил Марченко.

Отмечается, что Британия готова приобщиться к усилиям для привлечения других стран и финансовых организаций к двум новым механизмам финансовой поддержки Украины – Трастовому фонду Всемирного банка и спецсчетам для получения ранее распределенных Специальных прав заимствований от МВФ.

Экономическая правда