Дуров, не желающий, чтобы его называли гражданином РФ, в прошлом году получил паспорт ОАЭ – СМИ

Основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров, живущий в Дубае с 2017 года, в феврале 2021 года получил гражданство ОАЭ - это четвертое гражданство миллиардера.

Об этом пишет Forbes Russia со ссылкой на 2 источника - близкого к Дурову и близкого к Telegram.

Таким образом, Дуров одновременно является гражданином четырех стран – РФ, Сент-Китс и Невис (государство на Карибских островах), Франции и ОАЭ.

"По словам источника, близкого к Telegram, гражданство ОАЭ Дуров получил еще в феврале 2021 года. Для путешествий и деловых поездок Дуров использует паспорта ОАЭ и Франции", - пишет издание.

По словам источника, "документ Сент-Китс и Невис был уместен только в первые годы после эмиграции Дурова из России".

"Павел не путешествует в Россию и не держит никаких активов в этой стране в течение восьми лет. В Telegram нет офисов или сотрудников в России, а количество пользователей из России не превышает 8%", - утверждает собеседник, близкий к Telegram.

Он добавил, что срок действия российского паспорта Дурова "уже истек". Но основатель Telegram не подавал заявления о лишении его российского гражданства, уточнил источник, близкий к предпринимателю.

"Дуров открыл штаб-квартиру Telegram на 23 этаже одной из башен комплекса в свободной экономической зоне Dubai Media City в 2017 году. Решение переехать в страну Дуров объяснял отсутствием налогов в DMC и нежеланием "работать на правительство по 180 дней в году".

В августе 2021 года власти Франции опубликовали указ о присвоении Павлу Дурову французского гражданства", - напоминает Forbes Russia.

Напомним:

Ряд миллиардеров, "связанных с РФ", очень не хотят, чтобы Forbes называл их гражданами РФ, акцентируя внимание на иностранном гражданстве: в последние месяцы эта тенденция растет.

В частности, об этом попросили представители основателя "ВКонтакте" и Telegram Павла Дурова.

Экономическая правда