Средняя пенсия военных пенсионеров превысила 8,5 тысячи – Минсоц

Средний размер пенсии военных пенсионеров в Украине превысил 8,5 тысячи гривень.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает пресс-служба Министерства.

"После проведенной в марте индексации, когда впервые за многие годы были проиндексированы пенсии, в том числе и военным пенсионерам, средний размер пенсии составил 4 370 гривень, а средний размер пенсий военных пенсионеров превысил 8 500 гривень", – заявила Лазебная.

В Минсоцполитики отметили, что на начало апреля текущего года в Украине пенсии получают 10,8 млн человек, из которых более 540 тыс. – военные пенсионеры.

Экономическая правда