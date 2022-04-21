Все разделы
Укр / Рус

Средняя пенсия военных пенсионеров превысила 8,5 тысячи – Минсоц

Четверг, 21 апреля 2022, 16:52 - Cергей Мельник

Средний размер пенсии военных пенсионеров в Украине превысил 8,5 тысячи гривень.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает пресс-служба Министерства.

"После проведенной в марте индексации, когда впервые за многие годы были проиндексированы пенсии, в том числе и военным пенсионерам, средний размер пенсии составил 4 370 гривень, а средний размер пенсий военных пенсионеров превысил 8 500 гривень", – заявила Лазебная.

В Минсоцполитики отметили, что на начало апреля текущего года в Украине пенсии получают 10,8 млн человек, из которых более 540 тыс. – военные пенсионеры.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

пенсии Минсоцполитики армия
Материалы по теме
В РФ пенсионными накоплениями россиян будут докапитализировать банки: Путин подписал закон 17 апреля 2022, 09:20
Глава Минфина о соцвыплатах: Никаких оснований полагать, что будут задержки, нет 14 апреля 2022, 10:58
Если нет доступа к Укрпочте: все социальные выплаты разрешили получать в Ощадбанке 28 марта 2022, 18:28
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте