Одна из самых крупных торговых компаний Японии Marubeni прекращает весь новый бизнес с РФ

Японская торговая компания Marubeni Group не будет участвовать в каком-либо новом бизнесе, связанном с РФ, а также будет вести переговоры о прекращении существующих соглашений, где это возможно.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Мы глубоко обеспокоены ситуацией в России и Украине, и мы ужасно огорчены тем, что безопасности многих невинных мирных жителей есть угроза.

Мы выражаем наши глубокие соболезнования людям, которые потеряли близких или были вынуждены покинуть дом из-за этого кризиса. Мы решительно поддерживаем международные дипломатические усилия, направленные на достижение мирного решения, и мы искренне надеемся, что благодаря этим усилиям ситуация улучшится и будет решена быстро", - говорят в Marubeni Group.

В Marubeni добавили, что намерены выполнять все санкции, введенные против РФ японским правительством.

Компания продолжит следить за развитием событий и будет принимать все необходимые меры, руководствуясь соображениями безопасности.

Marubeni принадлежит 30% проекта газопровода "Сахалин-1". Также компания инвестировала в ООО "Волгоград полимер", предприятие по производству метанола 1 млн. тонн в год, которое планировали запустить в 2023 году.

Marubeni – одна из крупнейших торговых компаний Японии. Ассортимент компании очень широк – от одежды и продуктов питания до стали и химических материалов.

Экономическая правда