Подсанкционный основатель "Лукойла" Алекперов покинул совет директоров компании

Основатель, совладелец и гендиректор российской нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов покинул совет директоров и досрочно сложил полномочия главы компании.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"По состоянию на 31 марта 2022 года Вагит Алекперов владеет и голосует 3,12% акций ПАО "ЛУКОЙЛ". Вагит Алекперов также является бенефициаром 5,43% акций ПАО "ЛУКОЙЛ", по которым он не имеет права голоса.

Таким образом, Вагит Алекперов не является контролирующим акционером ПАО "ЛУКОЙЛ", - говорится в заявлении компании.

В середине апреля Алекперов попал в список санкций Великобритании.

Алекперов возглавлял "Лукойл" с 1993 года. В прошлом году в рейтинге самых богатых бизнесменов России Forbes предприниматель занимал четвертое место - его состояние оценивалось в 24,9 млрд долларов.

Сейчас Forbes Russia оценивает его состояние в 10,5 млрд долл.

Экономическая правда