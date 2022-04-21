Инфляция в еврозоне побила рекорд

Потребительские цены в еврозоне в марте увеличились на 7,4% в годовом выражении.

Об этом свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза, передает "Интерфакс-Украина".

Таким образом, инфляция в регионе ускорилась по сравнению с 5,9% в феврале. В марте 2021 года она составляла 1,3%.

Инфляция в еврозоне в марте была самой высокой с начала расчета данных. В настоящее время она более чем в три раза превышает 2%-ный целевой показатель Европейского центрального банка.

Рост потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 2,4%, что также является рекордным подъемом. В феврале цены увеличились на 0,9%.

Война России против Украины и санкции, введенные в отношении Москвы, привели к резкому скачку цен на нефть и газ. По данным Eurostat, энергоресурсы подорожали на 44,4% по сравнению с мартом прошлого года (предварительная оценка – 44,7%).

Продукты питания, алкоголь и табак выросли в цене на 5%, промышленные товары – на 3,4%, услуги – на 2,7%.

Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей в марте увеличились на 2,9% в годовом выражении по сравнению с 2,7% в феврале.

В Евросоюзе инфляция в марте ускорилась до 7,8% в годовом выражении с февральских 6,2%.