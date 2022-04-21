Украинцы вывели в марте почти 2 миллиарда долларов: НБУ закрыл лазейку
С начала марта и на 18 апреля украинцы вывели 2,6 млрд долларов из-за операций квази-кэш, например – покупку криптовалюты для обхода ограничений, поэтому НБУ уточнил валютные запреты.
Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.
Так, физические лица смогут покупать активы, которые конвертируются в денежные средства и принадлежат к операциям "quasi cash", только за собственную иностранную валюту. К примеру, приобрести криптовалюту за гривну, и таким образом вывести валюту уже не удастся. За доллар вместо этого – можно.
Лимит на такие операции – 100 тыс. грн. в месяц в эквиваленте. Соответствующий лимит также распространяется на трансграничные P2P переводы. Изменения не касаются использования платежных карт за рубежом и в Украине для расчетов с целью оплаты стоимости товаров, работ и услуг, которые могут производиться без ограничений.
Уточнение запрета требуется, ведь банки покупали значительные объемы валют для расчетов с международными платежными системами, что создает определенное дополнительное давление на рынок. Так, в марте банки перечислили 1,7 миллиарда долларов. международным платежным системам, а с начала апреля – 0,9 млрд. дол.
К операциям "quasi cash" относится пополнение электронных кошельков, брокерских или форекс-счетов, оплата дорожных чеков, покупка виртуальных активов и т.п.
Регулятор отмечает, что для поддержки вынужденных переселенцев физическим лицам разрешили в пределах 100 тыс. грн в месяц осуществлять трансграничные Р2Р-переводы по гривневым счетам.
Напоминаем:
Национальный банк повысил лимит на снятие наличной иностранной валюты в Украине и за границей до 100 тысяч гривен в эквиваленте.
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